:
.
أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف فنية لحملة الدبلوم، للعمل بالشركة في المدن التالية (الرياض، الدمام)، بمسمى (فني دعم المعدات الأرضية GSE Technician)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط والمواعيد الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– فني دعم المعدات الأرضية (GSE Technician)
أماكن العمل:
1- مدينة الرياض.
2- مدينة الدمام.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة الدبلوم في تخصص (الميكانيكا أو الكهرباء أو التبريد).
3- لا يشترط وجود خبرة سابقة.
4- اجتياز اختبار مستوى اللغة الإنجليزية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/08/27م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف في شركة الخدمات الأرضية بالرياض والدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.