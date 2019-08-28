وظائف في شركة الخدمات الأرضية بالرياض والدمام

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف فنية لحملة الدبلوم، للعمل بالشركة في المدن التالية (الرياض، الدمام)، بمسمى (فني دعم المعدات الأرضية GSE Technician)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط والمواعيد الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– فني دعم المعدات الأرضية (GSE Technician)

أماكن العمل:

1- مدينة الرياض.

2- مدينة الدمام.

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الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة الدبلوم في تخصص (الميكانيكا أو الكهرباء أو التبريد).

3- لا يشترط وجود خبرة سابقة.

4- اجتياز اختبار مستوى اللغة الإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/08/27م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

