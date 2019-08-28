“اخبار السعودية” رابط نور المركزي|| نتيجة تسجيل روضات الأطفال noor.moe.gov .. نظام نور...

يتم الإعلان عن نتائج النقل الداخلي للطلاب، وكذلك النقل الخارجي، وتسجيل روضات الأطفال للمقبلين الجدد للمدارس في المملكة العربية السعودية، عبر الدخول على رابط، الإدارة العامة لشؤون المعلمين عبر نظام نور المركزي، وذلك حسب ما قام الموقع، وزارة التربية والتعليم السعودية، بالإعلان في وقت سابق، عن مواعيد التسجيل، ووقف باب التسجيل، وموعد الإعلان عن النتائج.

ويكون نظام نور من أكثر النظم التعليمية بالعالم العربي فاعلية ودقة وسهولة في الاستخدام، وقامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة باستحداثه بالسنوات الأخيرة بهدف التسهيل على كل من ولي الأمر والطالب، وإنهاء التكدسات، وكذلك ضمان دقة المعلومات وسرية البيانات ونتائج الاختبارات للطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة، الابتدائي والمتوسط وكذلك الثانوي، باستخدام رقم الهوية والرقم السري أو بدون.

تسجيل روضات الأطفال

نعرض عليكم رابط تسجيل رياض الأطفال، للمقبلين الجدد على الروضات الحكومية في المملكة، كما أعلنت وزارة التعليم، وهو رابط نتائج تسجيل النقل الداخلي – الخارجي، في مدارس المملكة العربية السعودية، من خلال نظام نور التعليمي المركزي، حيث أعلن موقع وزارة التربية والتعليم السعودي بموعد التسجيل.

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خطوات التعرف على نتائج النقل في نظام نور

الدخول على رابط موقع نور المركزي. لتسجيل الأطفال في رابط تسجيل روضات الأطفال من هنا. للتعرف على حركة النقل الداخلي والخارجي من هنا. إدخال الرقم السري أو رقم الهوية من حساب ولي الأمر، ويكون ذلك لولي الأمر الذي سجل في الموقع في وقت سابق لطفل أكبر له بالمدارس السعودية، وإن لم يكن سجل من قبل عليه التسجيل من جديد ليكون له رقمه السري الخاص به. استكمال البيانات المطلوبة بالموقع. إدخال بيانات الطفل. إدخال الرقم القومي للطفل والاسم كاملا.

الاستعلام عن نتائج نظام نور

ويقوم موقع نور المركزي بالإعلان عن نتائج جميع المراحل الدراسية بالمملكة، ويقوم بتيسير دخول كل من الطلاب وأولياء الأمور عليه، بإدخال الرقم السري الخاص بالطالب، ولمن نسي الرقم السري الخاص به يمكنه التعرف على النتائج فقط برقم الهوية الوطنية أو رقم هوية الأب.

نتيجة نظام نور برقم الهوية

يمكن للطالب التعرف على نتائج نظام نور بدون إدخال الرقم السري، فقط برقم الهوية الوطنية، وذلك لكافة المراحل الدراسية، المرحلة الابتدائية والمتوسطة وكذلك المرحلة الثانوية، وقد كان الاستعلام فيما سبق بالاسم ورقم الهوية ورمز التحقق والرقم السري الخاص بكل طالب، وذلك لضمان دقة وسرية جميع النتائج، ولكن بعد شكاوى من الطلاب بنسيان الرقم السري تم إتاحة الاستعلام عن النتائج برقم الهوية الوطنية فقط.

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أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية الجدول الزمنى للإعلان عن نتائج النقل الداخلي وتقديم الطلاب والمستجدين وكذلك النقل الخارجي، وقد تحدد اليوم، 8 رجب، موعد الإعلان عن نتائج النقل الداخلي والخارجي للطلاب برقم الهوية.