شكرا لقرائتكم خبر عن قوات ضخمة من الوية العمالقة تفاجئ الجميع وتصل محافظة ابين للمشاركة في المعركة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وصلت عصر اليوم الثلاثاء قوات من الوية العمالقة الى منطقة شقرة في محافظة ابين حيث ستشارك في قتال قوات الجيش.بحسب كريتر سكاي.
واعلنت الوية العمالقة مشاركتها في معركة شقرة مؤكدة بانها تقف مع قوات الانتقالي.
ياتي ذلك وسط انباء عن استعدادات لتحرك قوات كبيرة من الوية العمالقة والمشاة قادمة من الساحل الغربي الى العاصمة عدن وابين.
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