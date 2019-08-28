شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الذراع الأيمن لـ‘‘شلال شايع’’ في عملية مباغتة وسط عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت وسائل الإعلام المحلية أنباء عن مقتل إحدى القيادات العسكرية التابعة للإنتقالي الموالي للإمارات، في العاصمة عدن، جنوب اليمن.

وحسب المصادر فإن المدعو “حسن اليافعي” وهو احد قادة كتيبة الحماية الخاصة لـ “شلال شائع” لقي مصرعه خلال المواجهات في منطقة الممدارة بعدن.

وكانت مصادر محلية قالت أن اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحين وحملة أمنية مشتركة من الحزام الأمني وشرطة عدن، مساء الثلاثاء، في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان.

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وقال شهود عيان أن اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين مستخدمة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، حيث طوقت قوات الامن حي الطيار ومنازل الجيش وتعطي المجاميع المسلحة التابعة للجماعات الارهابية.

وأضاف الشهود: أن الإشتباكات كانت تدور في تقاطع منطقة الممدارة والطريق المؤدي لملعب ٢٢ مايو بين قوات الحزام الأمني ومجموعة مسلحة.