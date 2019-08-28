شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. : ضاحي خلفان يغرد ويقول كلاماً ”معقولاً” حول علاقة الامارات بحزب الاصلاح اليمني..! (شاهد ما قاله؟) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن ضاحي خلفان - نائب رئيس شرطة دبي - هجوما شرسًا على التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.

واستنكر "خلفان" الاستعانة بأشخاص من حزب الإصلاح المحسوب على الإخوان المسلمين للمشاركة في التحالف.

وقال "خلفان" في سلسلة تغريدات: "ما الفرق بين اخونجية تركيا واخونجية اليمن ..أولئك نعاديهم ونضعهم في لوائح الإرهاب وهؤلاء نضعهم في قوائم الإعجاب .. الكيل بمكيالين غلط...ويفقدنا المصداقية امام الرأي العام".

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وأضاف: "بهذه المساحة التي أعطى التحالف الاخوان من المشاركة معهم في القتال..يتوجب على التحالف ان يرفع اسماء الاخوان من قوائم الارهاب ..ما عادوا إرهابيين .. أصبحوا شركاء...ما هذا الخلط غير المعقول".

وكان خلفان ـ المثير للجدل بتغريداته على تويتر ـ قد شن حملة عنيفة الأسبوع الماضي دعما لانفصال جنوب اليمن ، وهي الحملة التي وضح أنها انكسرت بعد الخسائر المفاجئة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في محافظة شبوه الجنوبية ، حيث يتهم نشطاء إماراتيون مقربون من الشيخ محمد بن زايد المدافعين عن شبوه بأنهم من اخوان اليمن ، حزب الإصلاح .

وتابع: "تنظيم الاخوان اما نأخذه تنظيما ارهابيا..او نأخذه حليفا كما تأخذه قطر...لماذا ننتقد الدوحة يا ترى ؟".