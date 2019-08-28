شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك عسكري جديد ومفاجئ للمجلس الانتقالي .. وخروج آليات ضخمة في طريقها إلى هذه المحافظة وشهود عيان يكشفون (التفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
نقلت مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا معدات عسكرية ثقيلة إلى محافظة الضالع، كانت قد نهبتها من معسكرات ألوية الحماية الرئاسية في العاصمة المؤقتة عدن.
وأكدت مصادر محلية لـ"الموقع بوست" أن عددا من الآليات الثقيلة بينها مدافع ودبابات وعربات "بي أم بي" شوهدت في طريقها إلى محافظة الضالع قادمة عدن على متن شاحنات كبيرة.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور لشاحنات في مدينة الضالع تحمل على متنها دبابات وعربات بي أم بي.
وكانت مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي قد نقلت في وقت سابق مجموعة من الدبابات وعربة بي أم بي لموقع جبل الُعر بمنطقة يافع، وذلك بعد أن استحوذت عليها خلال اقتحامها ونهبها لمُعسكرات ألوية الحماية الرئاسية بعدن.
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