شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة واضحة لـ‘‘هاني بن بريك’’ من داخل المستشفى بعد اختفائه منذ معارك شبوة.. شاهد كيف أصبح؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد الإختفاء عن الظهور منذ انكسار مليشياته في شبوة، وما تعرضت له عناصره في محافظة أبين، بعد سيطرة القوات الحكومية على أغلب المناطق. ظهر اليوم الثلاثاء، هاني بن بريك زعيم إنقلاب عدن، ونائب ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإماراتي، في المستشفى بصحبة القيادي الجنوبي أنيس الصبيحي. Advertisements ونشر بن بريك صورة على حسابه في تويتر قائلاً: “نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك يزور القائد البطل أنيس الصبيحي ويطمئن على صحته .

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