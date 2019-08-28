شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح يخرج عن صمته ويكشف بـ(الاسم) عن ‘‘الإرهابي’’ الذي يستهدفه في الجنوب .. ويؤكد: نحن لا نحارب المجلس الانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد حزب الاصلاح اليمني على ما تروجه بعض الاطراف جنوب اليمن عن ان الحزب هو من يقود المعارك ضد مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي في شبوة تحديدا.

وقال نائب رئيس الدائرة الاعلامية للتجمع اليمني للإصلاح عدنان العديني، أن القوات المسلحة هي التي تولت مواجهة التمرد العسكري الذي قام به مايسمى المجلس الانتقالي وليس حزب الإصلاح.

ونفى العديني في تصريحات لموقع قناة الحرة أن تكون هناك وحدات عسكرية تابعة للإصلاح .. وتحدى المجلس الانتقالي أو غيره إثبات عكس هذا.

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وقال العديني أن الدستور لا يجيز لأي حزب سياسي إنشاء تشكيلات عسكرية تابعة له بخلاف ما قام به الحوثي والمجلس الانتقالي اللذين أنشآ تشكيلات عسكرية مسلحة خارج الجهاز الرسمي القانوني للدولة".

وأضاف "نحن في الإصلاح نتعرض لإرهاب منظم وممنهج، يستهدف قياداتنا وكوادرنا في محافظات عدن ولحج والضالع وهي مناطق سيطرة الانتقالي الذي مارس فيها ضدنا خطابا تحريضيا غير مسبوق، كما تم اقتحام مقراتنا وإحراقها ومنع العمل السياسي".

وتابع أن "قيادات الإصلاح توزعت بين قتيل ومطارد ومرمي في السجون غير الشرعية التي يديرها الانتقالي الجنوبي بشكل غير قانوني، وقيادة الانتقالي أعلنت استهدافنا صراحة بوسائل الإعلام ودون مواربة في الوقت الذي يتزعم الانتقالي شخصية متورطة بأعمال عنف وإرهاب وإدارة شبكات تدير عمليات اغتيالات وهو هاني بن بريك".