شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد وزير الداخلية ‘‘الميسري’’ يوجه رسالة عاجلة إلى ‘‘السيد’’ ويعطيه الأمان: أنت قمت بالواجب أكثر من غيرك والبقية بدأوا في ترتيب أمورهم للهروب (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس "احمد بن احمد الميسري" من قائد الحزام الامني بمحافظة ابين عبداللطيف السيد بالانضمام إلى قوات الشرعية, متعهدا بحمايته قواته.

واكد الميسري أن كل شيء بالنسبة للمجلس الإنتقالي قد انتهى مؤكد عزم القوات الحكومية على دخول مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين.

واضاف وزير الداخلية في تسجيل صوتي تم تداوله على شبكة التواصل الإجتماعي "نحن نسعى لحقن دماء عبداللطيف السيد وجميع أفراد قواته وكل ما نريده عدم سفك مزيد من الدماء".

وخاطب وزير الداخلية قائد الحزام الأمني بمحافظة أبين عبداللطيف السيد بالقول "إلى هنا وكفى أنت قمت بالواجب اكثر من الزبيدي وهاني بن بريك مشيرا إلى ان الزبيدي وبن بريك بدأوا بترتيب امورهم واخذو الغالي والنفيس إلى الضالع مؤكد ان الحرب حسمت".

وتعهد الميسري بحماية عبد اللطيف السيد, وعدم المساس بقواته حيث اوضح انه هذا التسجيل الصوتي معمم لدى القوات في ابين.

واوضح الميسري ان الشرعية بحاجة لعبد اللطيف وقواته ولا تسعى للخلاص منه.

هذا التسجيل الصوتي لرسالة نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية أحمد الميسري لقيادات "الحزام الأمني" في زنجبار لتسليمها سلميا لحقن الدماء والتزامه لها بالحفاظ على حياتها وأفرادها رغم قتالها ضد الشرعية حتى #شبوة. pic.twitter.com/hrtMi6vBwL Advertisements — محمد السعدي (@alsdy4978) August 27, 2019

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محمد السعدي@alsdy4978

هذا التسجيل الصوتي لرسالة نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية أحمد الميسري لقيادات "الحزام الأمني" في زنجبار لتسليمها سلميا لحقن الدماء والتزامه لها بالحفاظ على حياتها وأفرادها رغم قتالها ضد الشرعية حتى #شبوة.

هذا التسجيل الصوتي لرسالة نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية أحمد الميسري لقيادات "الحزام الأمني" في زنجبار لتسليمها سلميا لحقن الدماء والتزامه لها بالحفاظ على حياتها وأفرادها رغم قتالها ضد الشرعية حتى #شبوة. pic.twitter.com/hrtMi6vBwL — محمد السعدي (@alsdy4978) August 27, 2019

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هذا التسجيل الصوتي لرسالة نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية أحمد الميسري لقيادات "الحزام الأمني" في زنجبار لتسليمها سلميا لحقن الدماء والتزامه لها بالحفاظ على حياتها وأفرادها رغم قتالها ضد الشرعية حتى #شبوة. pic.twitter.com/hrtMi6vBwL — محمد السعدي (@alsdy4978) August 27, 2019

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