شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتقالي الجنوبي يتعرض لطعنة غادرة والإمارات تكتفي من الغنيمة بالإياب .. وأول مسؤول يفضح دور أبوظبي في هزيمة مليشياتها جنوب اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه ناشط سياسي جنوبي، اتهامات ضمنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بخذلان المجلس الانتقالي الجنوبي، عقب الانهيارات التي وقعت في صفوف قوات الحزام الأمني في شبوة وأبين.

وقال أحمد الصالح المقرب من ما يمسى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “المجلس الانتقالي الجنوبي يدفع ثمن مبالغته في حسن ظنه ببعض الشركاء”، في إشارة للإمارات.

وخلال اليومين الماضيين، انهارت قوات المجلس الانتقالي بشكل غير مسبوق في محافظات شبوة وأبين، في حين تواصل قوات الشرعية التقدم صوب العاصمة المؤقتة عدن، لانتزعاها من مليشيات هاني بن بريك الإرهابية.