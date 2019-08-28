شكرا لقرائتكم خبر عن معارك عنيفة الآن في العاصمة المؤقتة عدن لأول مرة منذ الانقلاب على الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توسعت رقعة الاشتباكات بين أفراد المقاومة الشعبية وميليشيات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ولدولة الامارات، اليوم الثلاثاء، في عدة مديريات وأحياء بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وقال شهود عيان، ان الاشتباكات ما زالت مستمرة منذ ما يزيد عن 4 ساعات بين أفراد المقاومة الشعبية وعناصر ميليشيات الحزام الأمني في أحياء مختلفة من مدينة عدن.

وأشار شهود العيان إلى أن الاشتباكات اندلعت مع استهداف افراد المقاومة الشعبية من أبناء مديرية دار سعد لتجمع لميليشيات الحزام الأمني في جولة الكراع بقذيفة آر بي جي عقبه اشتباكات مسلحة عنيفة وانتشار لأفراد من المقاومة الشعبية في أحياء مختلفة من المديرية امتدت حتى جولة الكراع وجولة السفينة.

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واتسعت رقعة المواجهات بين أفراد المقاومة الشعبية وميليشيات الحزام الأمني الى جولة السفينة وخط عدن - تعز، واستخدم فيها الطرفين مختلف الأسلحة المتوسطة.

كما شهدت منطقة العريش بمديرية خور مكسر هي الأخرى مواجهات مسلحة بين أفراد المقاومة الشعبية من أبناء المديرية وميليشيات الحزام الأمني بدأت في أطراف حي العريش واتسعت رقعتها لتصل أحياء أخرى.

وتحدث مواطنون عن سقوط قذيفة هاون، صباح اليوم الثلاثاء، في حي الكثيري أدت الى اصابة شخص نقل على اثرها لمستشفى أطباء بلا حدود.