شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة عسكرية سعودية .. و40 غارة للتحالف العربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي مساء اليوم استهداف قاعدة عسكرية سعودية بعملية هجومية عبر طائرات مسيرة. ونقلت قناة المسيرة الحوثية عن المتحدث العسكري للحوثيين، في أخبار عاجلة تابعها "ناس تايمز" أن "سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرات قاصف 2K". وأضاف: "العملية استهدفت منظومة الاتصالات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله" بحسب تعبيره.

واختتم المتحدث الحوثي تصريحاته بالقول : "يأتي الاستهداف ردا على جرائم (العدوان) وحصاره المستمر وغاراته التى بلغت خلال الـ12 ساعة الماضية 40 غارة جوية".

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