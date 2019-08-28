اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض



نيويورك 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على انخفاض.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 120.93 نقطة أو 0.47 % إلى 25777.9 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.22 نقطة أو 0.32 % إلى 2869.16 نقطة.

أما المؤشر ناسداك المجمع فهبط ب 26.79 نقطة أو 0.34 % ليصل إلى 7826.95 نقطة.

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