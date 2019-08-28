شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يطلع على خطة تعليم المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير عام التعليم بالمنطقة المُعين حديثًا الدكتور أحمد الزائدي.

وهنأ الأمير بدر بن سلطان الدكتور الزائدي بمناسبة تعيينه، سائلًا الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه، مستمعًا إلى نبذة عن خطة التعليم بمكة واستعداداتها للعام الدراسي الجديد.

من جهته، أعرب مدير تعليم منطقة مكة المكرمة عن شكره وتقديره للأمير بدر بن سلطان، مؤكدًا حرص الإدارة ومنسوبيها على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.