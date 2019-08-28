شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: ضبط 6 احتجزوا مقيماً وابتزوا ذويه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) ألقت الجهات الأمنية القبض على 6 جناة، احتجزوا مقيما وابتزوا ذويه، حسبما بين المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، الذي أكد أن الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض باشرت بلاغًا عن تعرض مقيم من الجنسية الهندية للاحتجاز من قبل مجهولين وقيامهم بابتزاز ذويه في بلاده ومطالبتهم بدفع فدية مقدارها 70 ألف ريال لإخلاء سبيله. وأوضح أن نتائج المتابعة الأمنية والتحريات وإجراءات البحث والاستدلال، أسفرت عن تحديد موقع احتجاز المجني عليه بداخل إحدى الشقق السكنية المفروشة بحي العارض شمال العاصمة الرياض، وتحريره والاطمئنان على سلامته، والقبض على الجناة وعددهم 6 أشخاص جميعهم من الجنسية البنغلاديشية تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ألقت الجهات الأمنية القبض على 6 جناة، احتجزوا مقيما وابتزوا ذويه، حسبما بين المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، الذي أكد أن الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض باشرت بلاغًا عن تعرض مقيم من الجنسية الهندية للاحتجاز من قبل مجهولين وقيامهم بابتزاز ذويه في بلاده ومطالبتهم بدفع فدية مقدارها 70 ألف ريال لإخلاء سبيله. وأوضح أن نتائج المتابعة الأمنية والتحريات وإجراءات البحث والاستدلال، أسفرت عن تحديد موقع احتجاز المجني عليه بداخل إحدى الشقق السكنية المفروشة بحي العارض شمال العاصمة الرياض، وتحريره والاطمئنان على سلامته، والقبض على الجناة وعددهم 6 أشخاص جميعهم من الجنسية البنغلاديشية تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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