شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مكة» يدشن 80 مدرسة للتحول الرقمي.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

يدشن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، اليوم (الأربعاء)، برنامج التحول الرقمي لـ80 مدرسة ببوابة المستقبل للتحول الرقمي خلال الفصل الدراسي الأول، منها 40 مدرسة للبنين ومثلها للبنات، وسيشمل الفصل الدراسي الأول 80 مدرسة، بينما تأتي 175 مدرسة للفصل الدراسي الثاني.

وأعدت إدارة تعليم مكة جميع استعداداتها وإمكاناتها التعليمية لتنفيذ المشروع استعدادًا للعام الدراسي الجديد، من خلال إعداد خطة تنفيذية من قبل اللجان شملت تدريبات عملية للمشرفين والمشرفات، وتشكيل فريق من المنسقين لقياس المؤشرات بالإدارات ومكاتب التعليم والمدارس. من جهة ثانية، أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة المستودعات المركزية أمس، توزيع وترحيل المقررات الدراسية لجميع المدارس التابعة لها.

وأوضح مدير إدارة المستودعات حسين الصبحي، أن عملية ترحيل الكتب للمدارس تمت وفق ما خطط لها بنسبة 100% لضمان انطلاق عام دراسي حافل بالجد والعطاء بما يحقق تطلعات وأهداف وزارة التعليم، مبيناً أن الكتب الدراسية التي بلغت قرابة 4 ملايين كتاب، تم تسليمها لـ650 مدرسة في المرحلة الابتدائية و430 مدرسة في المرحلة المتوسطة و300 مدرسة في المرحلة الثانوية و90 مدرسة للتربية الخاصة و60 مدرسة للتعليم المستمر.