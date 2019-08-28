شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: الأحوال المدنية النسائية تستقبل طالبات الثانوية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)تستكمل مكاتب الأحوال المدنية النسائية بمنطقة مكة المكرمة، استقبال طالبات مدارس الثانوية، ضمن حملة «هويتي انتمائي» الهادفة إلى توعية النساء بأهمية بطاقة الهوية الوطنية النسائية.
وتستقبل المكاتب النسائية بمنطقة مكة المكرمة، طالبات المدارس الثانوية خلال الفترة المسائية بدون موعد ابتداءً من 17/12/1440هـ، فيما تعمل مكاتب جدة (1، 2، 3)، ومكاتب الأحوال المدنية بالعاصمة المقدسة (1، 2)، ومكتب الطائف الرئيسي من الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً، وبقية مكاتب المنطقة ستفتح أبوابها من الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مكة: الأحوال المدنية النسائية تستقبل طالبات الثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.