شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: سقوط سقف مستعار في صالة الحجاج.. و«الطيران المدني» تحقق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)سقط جزء محدود من السقف المستعار لأحد المواقع التجارية بصالة الحج والعمرة في جدة.
وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان أمس (الثلاثاء)، أن الفرق المختصة بالمطار باشرت الحادثة في حينها لتقديم الخدمات اللازمة بالموقع، مشيرة إلى أنه لا توجد إصابات.
وأضافت أن الحادثة لم تؤثر على حركة الرحلات في المطار، في حين تتولى الجهات المختصة بالهيئة التحقيق في الحادثة.
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