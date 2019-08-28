شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 15 طالباً وطالبة بجامعة إيموري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريح (أبها) Abowajan @

اختتمت كلية الطب بجامعة الملك خالد برنامج التدريب الصيفي الدولي لطلابها للعام الجامعي 1439 - 1440.

وأوضح عميد كلية الطب بالجامعة الدكتور سليمان بن محمد الحميد، أنه تم من خلال البرنامج تدريب 15 طالباً وطالبة في كلية الصحة العامة بجامعة إيموري بالولايات المتحدة الأمريكية في مدينة إتلانتا خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2019 في برنامج مكثف عن مهارات وأساسيات البحث العلمي الطبي، مشيداً بما حققه الطلاب والطالبات من مستوى متميز خلال انعقاد البرنامج، منوها بأهمية عقد مثل هذه البرامج للارتقاء بمستوى الطلاب والطالبات وإتاحة الفرصة لهم لتنمية مهاراتهم العلمية واكتساب الخبرات من جامعات متميزة عالميا.

من جانبه أشار المشرف الأكاديمي على البرنامج الدكتور علي آل سهيل إلى أن البرنامج شمل أيضا زيارة كلية الطب بجامعة إيموري بأقسامها المختلفة، ومركز التحكم في الأمراض (CDC) الذي يعد أشهر مركز على مستوى العالم في هذا المجال.