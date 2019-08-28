كلية الاتصالات تستقبل 730 متدرباً مستجداً

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)استقبلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة أمس (الثلاثاء)، 730 متدرباً من المستجدين المقبولين للفصل التدريبي الأول لعام 1440/1441هـ، في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس، حيث تم قبولهم بمختلف الأقسام التخصصية بالكلية.
ونفذت وكالة الكلية لشؤون المتدربين برنامج استقبال المتدربين لتهيئتهم بحضور عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي ووكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس محمد بن إبراهيم الصباغ ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريب بالكلية.
وأوضح عميد الكلية المهندس فهد العامودي، أن الكلية تقدم جميع ما يحتاج إليه المتدربون من استشارات وتوجيهات لهم، مؤكداً ضرورة الانتظام والالتزام بالزي الرسمي للكلية والاجتهاد في التحصيل العلمي لما يخدمهم مستقبلاً.
وأفاد أن برنامج التهيئة يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها، لافتاً إلى أن المتدربين الجدد سيقومون بزيارة جميع الأقسام التدريبية بالكلية والمعامل والورش وإدارة شؤون المتدربين للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية.
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