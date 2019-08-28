شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يطلع على خطة التوسع في فروع النيابة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على نبذة عن أعمال النيابة العامة خلال موسم حج العام الحالي، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها فيما يتعلق بالتوسع في الفروع والتخصصات على مستوى محافظات المنطقة.

وتلقى أمير منطقة مكة المكرمة خلال استقباله أمس (الثلاثاء) في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة أحمد الوردي، تهنئة الوردي بنجاح موسم حج هذا العام، مؤكداً أن هذا النجاح جاء بتوفيق الله ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من إمكانات، والمتابعة الدائمة لأمير مكة لكافة الأعمال والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.