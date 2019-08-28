شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يطلع على خطة التوسع في فروع النيابة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على نبذة عن أعمال النيابة العامة خلال موسم حج العام الحالي، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها فيما يتعلق بالتوسع في الفروع والتخصصات على مستوى محافظات المنطقة.
وتلقى أمير منطقة مكة المكرمة خلال استقباله أمس (الثلاثاء) في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة أحمد الوردي، تهنئة الوردي بنجاح موسم حج هذا العام، مؤكداً أن هذا النجاح جاء بتوفيق الله ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من إمكانات، والمتابعة الدائمة لأمير مكة لكافة الأعمال والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل يطلع على خطة التوسع في فروع النيابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.