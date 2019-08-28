شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط «مسيّرة» حوثية في أجواء اليمن وسقوط صاروخ في صعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أسقطت قوات قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، عند الساعة (10:21) من صباح أمس (الثلاثاء)، طائرة بدون طيار (مسيّرة) في المجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء).

كما أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء أمس (الثلاثاء) صاروخا باليستيا من محافظة عمران بمديرية حرف سفيان باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأوضح العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية انتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة العشرات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.