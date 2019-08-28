شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «الحج»: 18 % زيادة متوقعة في عمرة 41.. ونظام جديد لتقييم الشركات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها بنت خططا لاستقبال الأعداد المتزايدة من المعتمرين في موسم عمرة العام الجديد التي تنطلق غرة محرم القادم، بنسبة 18% عن العام الماضي، مشددة على تبنيها تطوير نظام جديد يقوم على تقييم شركات ومؤسسات العمرة لهدف ضمان جودة عالية في مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأكد وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحيم وزان، أن خطط الوزارة التنفيذية والتشغيلية لموسم عمرة 1441 تتضمن السعي إلى رفع مستوى التنوع في دول المعتمرين ومتابعة أثر التشريعات على التحول في تحسين الخدمات.

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وقال إن استراتيجية الوزارة لموسم العمرة الجديد تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين، وتهدف إلى تحفيز القطاع وشركات العمرة لخدمة ضيوف الرحمن وتهيئة رحلة العمرة وتحسين جودة الخدمات وتحسين تجربة المعتمرين وإثراؤها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح الوزان في جلسة حملت عنوان «اللوائح والتنظيمات الجديدة لمقدمي خدمات العمرة»، بالتزامن مع انعقاد ملتقى ومعرض العمرة الذي أطلق تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أن المستجدات التي تبنتها وكالة الوزارة لشؤون العمرة لتحقيق أهداف الوزارة، تتلخص في إنشاء محرك الحجز المركزي وأتمتة إجراءات خدمات المعتمرين وإعادة صياغة وتحديث المخالفات التشغيلية ونظام رصد المخالفات الآلي، إضافة إلى تفعيل برنامج الاستعداد المسبق على المنافذ البحرية والبرية والجوية وتأهيل واعتماد مساكن المعتمرين من قبل الوزارة.

ونوه وزان بأن الوزارة اعتمدت استراتيجية واضحة المعالم في تحقيق أهدافها تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى استقبال 30 مليون معتمر في 2030، وذلك من خلال عدد من الأهداف الإجرائية التي تتضمن الانتهاء من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل التأشيرات الجديدة وتوحيد الرسوم، إضافة إلى إطلاق منصة الحجز المركزية وحث شركات العمرة على المشاركة في ندوات ومعارض العمرة في الدول المستهدفة، وإقامة ندوات ومعارض مصاحبة عبر شركاء النجاح في الدول المستهدفة.