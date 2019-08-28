شكرا لقرائتكم خبر عن 489.088 حاجاً وصلوا إلى المدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

وصل 489,088 حاجاً إلى المدينة المنورة، في الفترة من بعد أداء مناسك الحج حتى مساء أمس الأول (الإثنين).

وقالت لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة إنه وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج فقد غادر 303,095 حاجاً المدينة المنورة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية، في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 185,967 حاجاً.