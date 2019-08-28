شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة امرأتين بكورونا في الرياض والقريات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) سجلت وزارة الصحة أمس حالتي إصابة بكورونا الأولى في الرياض لامرأة في العقد الثامن صنفت عدواها بحالة «ثانوية»، والثانية في القريات لامرأة في العقد السادس صنفت عدواها بحالة «أولية مخالطة للإبل». سجلت وزارة الصحة أمس حالتي إصابة بكورونا الأولى في الرياض لامرأة في العقد الثامن صنفت عدواها بحالة «ثانوية»، والثانية في القريات لامرأة في العقد السادس صنفت عدواها بحالة «أولية مخالطة للإبل». وأوضح مركز القيادة والتحكم في الوزارة بموقعه الإلكتروني أن الحالتين سجلتا في الأسبوع الوبائي الـ35 لعام 2019 وحالة المصابتين «نشطة». من جانبه، أوضح استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد محمود أن فيروس كورونا من الفيروسات المزعجة والقوية، وطالما هناك عامل وسيط (الإبل الحاملة للفايروس) فإن إمكانية إصابة الفرد واردة في حالة تجاهل الاحتياطات الوقائية مثل ارتداء الكمامة؛ لذا ينصح دائما بارتداء الكمامة عند زيارة الحظائر. وشدد على ضرورة استمرار التوعية على مدار العام باعتبار المرض مستوطناً، مع ضرورة الاعتناء بالنظافة الشخصية وتعقيم اليدين بين حين وآخر.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.