، قانوني: من يوقع في دفتر الدوام اليوم الثاني يعتبر مزوراً ،

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أكد المحامي والمستشار الشرعي، الدكتور فيصل سعد العصيمي، القاضي بديوان المظالم سابقاً، أن من يخرج من دوامه دون أن يسجل توقيع الخروج، ويقوم اليوم التالي ويسجل حضوره لليوم الذي انصرف فيه؛ يعتبر مخالفاً للتعليمات ويدخل تحت مخالفة "التزوير".
وقال لـ"الخليج 365" إنه ورد في النظام الجزائي لجرائم التزوير طرق التزوير، ومنها ما ورد في الفقرة (و) من المادة الثانية: "تضمين المحرر واقعة غير صحيحة يجعلها تبدو واقعة صحيحة".
كما نصت المادة السادسة عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير على أن "من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
قانوني: من يوقع في دفتر الدوام اليوم الثاني يعتبر مزوراًأحمد العبدالله الخليج 365 2019-08-27
أكد المحامي والمستشار الشرعي، الدكتور فيصل سعد العصيمي، القاضي بديوان المظالم سابقاً، أن من يخرج من دوامه دون أن يسجل توقيع الخروج، ويقوم اليوم التالي ويسجل حضوره لليوم الذي انصرف فيه؛ يعتبر مخالفاً للتعليمات ويدخل تحت مخالفة "التزوير".
وقال لـ"الخليج 365" إنه ورد في النظام الجزائي لجرائم التزوير طرق التزوير، ومنها ما ورد في الفقرة (و) من المادة الثانية: "تضمين المحرر واقعة غير صحيحة يجعلها تبدو واقعة صحيحة".
كما نصت المادة السادسة عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير على أن "من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
11:28 PM
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
04:04 AM
30 ألفاً غرامة وسجن 3 أشهر
أكد المحامي والمستشار الشرعي، الدكتور فيصل سعد العصيمي، القاضي بديوان المظالم سابقاً، أن من يخرج من دوامه دون أن يسجل توقيع الخروج، ويقوم اليوم التالي ويسجل حضوره لليوم الذي انصرف فيه؛ يعتبر مخالفاً للتعليمات ويدخل تحت مخالفة "التزوير".
وقال لـ"الخليج 365" إنه ورد في النظام الجزائي لجرائم التزوير طرق التزوير، ومنها ما ورد في الفقرة (و) من المادة الثانية: "تضمين المحرر واقعة غير صحيحة يجعلها تبدو واقعة صحيحة".
كما نصت المادة السادسة عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير على أن "من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
، قانوني: من يوقع في دفتر الدوام اليوم الثاني يعتبر مزوراً ،
المصدر : الخليج 365
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