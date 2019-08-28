دبي - بواسطة محمد فارس عكاظ (جدة) نفت المديرية العامة للجوازات الأنباء المتداولة بشأن السماح للعسكريين بالسفر إلى خارج البلاد دون الحصول على إذن بإجازة خارجية. نفت المديرية العامة للجوازات الأنباء المتداولة بشأن السماح للعسكريين بالسفر إلى خارج البلاد دون الحصول على إذن بإجازة خارجية. وقالت الجوازات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، ردا على سؤال مغرد بهذا الشأن: «لا صحة حول ما يتم تداوله من السماح بسفر العسكريين دون إذن إجازة خارجية». شاهد بالصور: أفخم يخوت شيوخ وأمراء العرب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السماح للعسكريين بالسفر دون إذن.. ماذا قالت الجوازات ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.