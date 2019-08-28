شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يصل إلى أمريكا لبحث قضايا أمن واستقرار المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

وصل نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له أمس (الثلاثاء) إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارةٍ رسمية.

وسيلتقي الأمير خالد بن سلمان خلال الزيارة عدداً من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.

وكان في استقباله سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بياري، المستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، الملحق العسكري السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية اللواء الطيار الركن يوسف الحربي، اللواء الركن فواز الفواز، الملحق الثقافي بالسفارة الدكتور محمد العيسى، والملحق التجاري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية أحمد أبو زنادة.