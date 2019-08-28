شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يوجه بمتابعة إنجاز مشروع «المياه المعالجة» في رعد الشمال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (سكاكا)

بتوجيه من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، عقدت لجنة تنسيق المشروعات بمنطقة الجوف اليوم اجتماعها برئاسة أمين المنطقة المكلف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، وحضور ممثلين من الإدارة العامة للمياه بالمنطقة والشركة الوطنية للمياه والمقاول المنفذ، وذلك بمقر أمانة المنطقة بمدينة سكاكا.

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وناقش الاجتماع إنهاء أعمال مشروع نقل المياه المعالجة ثلاثياً من مدينة سكاكا إلى مدينة وعد الشمال عبر مشروع إنشاء خزانات بمدينة سكاكا ونقلها من خلال إنشاء خطوط نقل ومحطات ضخ وملحقاتها وخزانات ومحطة تنقية وغرف تحكم ومراقبة لإيصال المياه المعالجة ثلاثياً لمدينة وعد الشمال.

وأوضح أمين منطقة الجوف المكلف أن الشركة الوطنية للمياه تعهدت بإنهاء المشروع وتشغيله مطلع السنة الميلادية 2020 - بمشيئة الله -.

ونوه المهندس الشرعان بتوجيهات ودعم ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لكل ما من شأنه خدمة المنطقة وأبنائها والتأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات الخدمية الحكومية والخاصة لتطوير العمل وتقليل الإجراءات، وسرعة الإنجاز ورفع مستوى تنفيذ الخدمات والمشاريع في المنطقة.