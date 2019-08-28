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ملأت صباح اليوم أدخنة حريق مكتب أحد قائدي مدرسة ابتدائية بشرق جدة، بسبب التماس كهربائي بمكيف في غرفة الإدارة، فيما أخمد رجال الدفاع المدني مصدر الأدخنة قبل تطوره.
حيث تفاجأ المعلمون بإحدى المدارس الابتدائية بشرق جدة بالأدخنة من داخل المدرسة قبيل دوامهم، لتباشر فرق الدفاع المدني الحريق الذي اتضح أنه جراء التماس كهربائي، ليتم السيطرة على الحريق قبل تطوره.
أدخنة حريق بسبب التماس كهربائي بمكتب مدير مدرسة ابتدائية بجدةسعود الدعجاني الخليج 365 2019-08-28
ملأت صباح اليوم أدخنة حريق مكتب أحد قائدي مدرسة ابتدائية بشرق جدة، بسبب التماس كهربائي بمكيف في غرفة الإدارة، فيما أخمد رجال الدفاع المدني مصدر الأدخنة قبل تطوره.
حيث تفاجأ المعلمون بإحدى المدارس الابتدائية بشرق جدة بالأدخنة من داخل المدرسة قبيل دوامهم، لتباشر فرق الدفاع المدني الحريق الذي اتضح أنه جراء التماس كهربائي، ليتم السيطرة على الحريق قبل تطوره.
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
12:40 AM
فرق الدفاع المدني باشرت السيطرة على الحادث قبل تطوره
ملأت صباح اليوم أدخنة حريق مكتب أحد قائدي مدرسة ابتدائية بشرق جدة، بسبب التماس كهربائي بمكيف في غرفة الإدارة، فيما أخمد رجال الدفاع المدني مصدر الأدخنة قبل تطوره.
حيث تفاجأ المعلمون بإحدى المدارس الابتدائية بشرق جدة بالأدخنة من داخل المدرسة قبيل دوامهم، لتباشر فرق الدفاع المدني الحريق الذي اتضح أنه جراء التماس كهربائي، ليتم السيطرة على الحريق قبل تطوره.
، أدخنة حريق بسبب التماس كهربائي بمكتب مدير مدرسة ابتدائية بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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