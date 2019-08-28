- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أصدر مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم، قرارًا بنقل وتحويل الدراسة بالمتوسطة الثانية للبنات بالمجاردة للفترة المسائية بالمبنى الحكومي للثانوية الثانية للبنات بحي الفيصلية مؤقتًا، لحين إيجاد الحلول المناسبة، وجاء في القرار "على قائدة المدرسة الانتقال للمبنى الحكومي، وتهيئة البيئة التربوية المناسبة لاستقبال الطالبات مع بداية العام الدراسي 1441هـ".
وقال لـ"الخليج 365"، علي يحيى متحدث تعليم محايل: تم تحويلها إلى الدراسة المسائية في مبنى الثانوية الثانية مؤقتًا، حتى يتم الانتهاء من عمل إضافات للفناء الخارجي.
وكان قد شهدت المدرسة زيارة لجان بتوجيهات عليا بمنطقة عسير منذ نهاية ذي القعدة الماضي والتي فوجئ الأهالي وأولياء الأمور ببدء أعمال الهدم والترميم والصيانة بعد عيد الأضحى متسائلين؛ أين هم منذ بداية الإجازة الصيفية والتي بدأت إجازة الطالبات بحريق محدود في المدرسة ذاتها.
وتساءلوا كذلك هل سينجز العمل قبل توافد الطالبات وبدء العام الدراسي أم أنهن سيذهبن للمدرسة برفقة عمالة البناء؟ وهو الأمر الذي أجاب عنه مدير التعليم بتحويل الدراسة للمدرسة الثانوية الثانية.
بعد زيارة لجان عليا بالمنطقة.. نقل متوسطة بنات المجاردة الثانية للثانوية الثانية "مسائي"عبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-08-28
أصدر مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم، قرارًا بنقل وتحويل الدراسة بالمتوسطة الثانية للبنات بالمجاردة للفترة المسائية بالمبنى الحكومي للثانوية الثانية للبنات بحي الفيصلية مؤقتًا، لحين إيجاد الحلول المناسبة، وجاء في القرار "على قائدة المدرسة الانتقال للمبنى الحكومي، وتهيئة البيئة التربوية المناسبة لاستقبال الطالبات مع بداية العام الدراسي 1441هـ".
وقال لـ"الخليج 365"، علي يحيى متحدث تعليم محايل: تم تحويلها إلى الدراسة المسائية في مبنى الثانوية الثانية مؤقتًا، حتى يتم الانتهاء من عمل إضافات للفناء الخارجي.
وكان قد شهدت المدرسة زيارة لجان بتوجيهات عليا بمنطقة عسير منذ نهاية ذي القعدة الماضي والتي فوجئ الأهالي وأولياء الأمور ببدء أعمال الهدم والترميم والصيانة بعد عيد الأضحى متسائلين؛ أين هم منذ بداية الإجازة الصيفية والتي بدأت إجازة الطالبات بحريق محدود في المدرسة ذاتها.
وتساءلوا كذلك هل سينجز العمل قبل توافد الطالبات وبدء العام الدراسي أم أنهن سيذهبن للمدرسة برفقة عمالة البناء؟ وهو الأمر الذي أجاب عنه مدير التعليم بتحويل الدراسة للمدرسة الثانوية الثانية.
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
12:00 AM
بقرار "آل شريم" لاستقبال الطالبات مع بداية العام الدراسي 1441هـ
أصدر مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم، قرارًا بنقل وتحويل الدراسة بالمتوسطة الثانية للبنات بالمجاردة للفترة المسائية بالمبنى الحكومي للثانوية الثانية للبنات بحي الفيصلية مؤقتًا، لحين إيجاد الحلول المناسبة، وجاء في القرار "على قائدة المدرسة الانتقال للمبنى الحكومي، وتهيئة البيئة التربوية المناسبة لاستقبال الطالبات مع بداية العام الدراسي 1441هـ".
وقال لـ"الخليج 365"، علي يحيى متحدث تعليم محايل: تم تحويلها إلى الدراسة المسائية في مبنى الثانوية الثانية مؤقتًا، حتى يتم الانتهاء من عمل إضافات للفناء الخارجي.
وكان قد شهدت المدرسة زيارة لجان بتوجيهات عليا بمنطقة عسير منذ نهاية ذي القعدة الماضي والتي فوجئ الأهالي وأولياء الأمور ببدء أعمال الهدم والترميم والصيانة بعد عيد الأضحى متسائلين؛ أين هم منذ بداية الإجازة الصيفية والتي بدأت إجازة الطالبات بحريق محدود في المدرسة ذاتها.
وتساءلوا كذلك هل سينجز العمل قبل توافد الطالبات وبدء العام الدراسي أم أنهن سيذهبن للمدرسة برفقة عمالة البناء؟ وهو الأمر الذي أجاب عنه مدير التعليم بتحويل الدراسة للمدرسة الثانوية الثانية.
، بعد زيارة لجان عليا بالمنطقة.. نقل متوسطة بنات المجاردة الثانية للثانوية الثانية "مسائي" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بعد زيارة لجان عليا بالمنطقة.. نقل متوسطة بنات المجاردة الثانية للثانوية الثانية "مسائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.