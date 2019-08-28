محمد بن مسعود - الدمام - تسببت في إغلاق الطريق .. وتعرض السائق لإصابة طفيفة انقلبت، مساء أمس الثلاثاء، شاحنة محملة بالبطحاء، بأحد المنعطفات بمركز الصور التابع لمحافظة بيشة. وتفصيلاً، تسبب الحـادث في إغلاق الطريق، حيث تعرض سائق الشاحنة لإصابة طفيفة، وقامت الجهات المعنية ببذل جهود كبيرة للعمل على سحب الشاحنة من الطريق وتنظيف آثار الحادث وفتح الطريق أمام المارة. 28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440 01:36 AM تسببت في إغلاق الطريق .. وتعرض السائق لإصابة طفيفة Advertisements انقلاب شاحنة محملة بالبطحاء في أحد المنعطفات بـ"صور بيشة" ‎ انقلاب شاحنة محملة بالبطحاء في أحد المنعطفات بـ"صور بيشة" ‎ انقلبت، مساء أمس الثلاثاء، شاحنة محملة بالبطحاء، بأحد المنعطفات بمركز الصور التابع لمحافظة بيشة. وتفصيلاً، تسبب الحـادث في إغلاق الطريق، حيث تعرض سائق الشاحنة لإصابة طفيفة، وقامت الجهات المعنية ببذل جهود كبيرة للعمل على سحب الشاحنة من الطريق وتنظيف آثار الحادث وفتح الطريق أمام المارة. الكلمات المفتاحية ، انقلاب شاحنة محملة بالبطحاء في أحد المنعطفات بـ"صور بيشة" ‎ ،

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