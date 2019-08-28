السعودية اليوم / تعليم الشمالية ينهي توزيع المقررات المدرسية



عرعر 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية توزيع المقررات المدرسية لجميع المراحل، وتوزيعها على المدارس في جميع مكاتب التعليم بالمنطقة.

وشدد المدير العام للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان على سرعة توزيعها على الطلاب، ليكون ذلك عنوانا لبداية جادة للعام الدراسي الجديد، مؤكداً أهمية الاهتمام بالطلاب على اعتبارهم محور العملية التعليمية، والبدء من اليوم الأول في التدريس والحرص على تجويد العملية التعليمية للطلاب والطالبات.

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01:31ت م

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