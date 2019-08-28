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شكرا لقرائتكم فهد بن جلوي يشرف على انطلاقة أشواط ماراثون مهرجان الهجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فهد بن جلوي يشرف على انطلاقة أشواط ماراثون مهرجان الهجن
متابعات الخليج 365 - واس
أشرف صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ، رئيس الاتحاد السعودي للهجن مساء اليوم على انطلاقة سباقات أشواط الماراثون المحلية والدولية المقامة ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، التي تضمنت تنفيذ أربعة أشواط (بكار – قعدان)، بمسافة ١٠كلم، وذلك على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف.
وجاءت نتائج المركز الأول لأشواط الماراثون على النحو التالي:
الشوط الأول: ” الغزيل” لرائد دخيل الله القرشي.
الشوط الثاني: “عديم” لبركات سليمان عبدالكريم.
الشوط الثالث: “زعفران” لسليمان بن رويشد الجهني.
الشوط الرابع: “غبشان” لسلامة بن إبراهيم.
فيما جاءت نتائج الهجانة الفائزين في أشواط الماراثون على النحو التالي:
الشوط الأول: عبدالمجيد الحويطي – السعودية
الشوط الثاني: صالح الرشيدي – السودان
الشوط الثالث: أحمد الجهني – السعودية
الشوط الرابع: منصور عبدالله – مصر.
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