تركي بن طلال لأهالي عسير: انطلقوا نحو التميز وسنأتي إليكم جميعًا

2019-08-28

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

شدد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، على أهمية تحقيق رؤية المملكة 2030، والعمل وفق تطلعات القيادة الرشيدة في تنفيذ المبادرات الوطنية، من خلال وضع الأهداف وبناء الخطط الزمنية وتنفيذها بفرق العمل المتجانسة والمتناغمة ومتابعتها لتحقيق الهدف المنشود.

وقال تركي بن طلال في كلمته خلال تكريم إدارة ومنسوبي مستشفى بللسمر بجائزة التميز ضمن مبادرة تحفيز الجهات الحكومية التي وجه بتنفيذها لتشجيع القطاعات الحكومية: “المشكلة لا تكمن في وضع هدف عالٍ ثم لا نستطيع تحقيقه، وإنما تكمن في أن نضع هدفًا منخفضًا ونصل إليه”.

وأضاف: “إذا كان الهدف هو نفس الهدف الذي وضعته بالأمس، فلن نسير إلى الأمام ولا قيمة لهذا الهدف ما لم يكن له خطة زمنية محددة يتم متابعتها وتقييمها، ولا قيمة لهذه الخطة الزمنية المحددة إن لم يكن هناك فريق عمل متماسك متجانس مؤمن بهذا الهدف”.

ولفت تركي بن طلال إلى أن “هنا هدف عالٍ، وخطة زمنية، وفريق عمل متجانس، وهذا التميز في محطة صغيرة من محطات مسيرة التنمية التي تهدف في وقت محدد حدده ولي الأمر للوصول إلى ما أمر به، وهذه المحطة التي نحن عليها اليوم تحمل بهجة ننشرها وننثرها على أهالي عسير الكرام الأفاضل، وعلى أهل مركز بللسمر تحديدًا، ونهدي لهم جائزة التميز؛ التي نبني فيها فرحة الاحتفاء بالإنجاز ونهدم فيها التقاعس والتكاسل”.

ودعا أمير منطقة عسير كافة القطاعات في منطقة عسير حكومية أو غير حكومية للدخول في مبادرة التميز من أي مكان، حيث سيتم الوصول لكل جزء من المنطقة وتكريم من يستحق التميز فعلًا.

وقال: انطلقوا نحو التميز، وسنأتي إليكم جميعًا، وسيكون معنا قيادات الوزارة التي تتبعونها، وسيتم إحاطة قيادة البلاد وسنشير لكم بالتميز الذي تستحقونه، فالميدان مفتوح أمام الجميع للتنافس على التميز فليقبل عليه المتنافسون، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم العون والمساعدة بالسرية التامة للذين لم يحققوا التميز لدعمهم، وأن من لا يتفاعل مع ذلك لن يكون في قطار التنمية الذي يحتاج للتميز والمبادرة وتحقيق الأهداف العالية.

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وأردف تركي بن طلال: عسير بكافة قبائلها ورجالها ونسائها وهمتها جديرة أن يكون كل شيء عليها متميزًا كما هي عليه بقية مناطق المملكة، مقدمًا في ختام كلمته الشكر والتقدير لمدير الشؤون الصحية بالمنطقة خالد عسيري وكافة فريق العمل في مستشفى بللسمر العام على تلك الجهود المميزة التي تستحق الثناء.

وكان أمير عسير قد تواصل مع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة من خلال اتصال هاتفي شارك به ضمن حفل التكريم، حيث وجه الدكتور الربيعة شكره وتقديره لأمير عسير على رعايته لأنشطة ومبادرات الصحة بالمنطقة ودعمه واهتمامه الشديدين بتطوير المرافق الصحية والعمل على مواكبتها للنهضة التنموية الشاملة التي تسعى لتحقيقها حكومة خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم مثل هذه المبادرات التي تنعكس إيجابًا على كافة الممارسين الصحيين والعاملين في المجال الصحي.

كما قدم الأمير تركي بن طلال شكره إلى وزير الصحة على حرصه ومتابعته وتجاوبه السريع لكل ما يخدم الصحة بالمنطقة.

وعقب ذلك شاهد أمير عسير والحضور عرضًا مرئيًّا عن المبادرات الثلاث التي تميز بها مستشفى بللسمر، مستعرضًا أبرز مفاهيمها وأهدافها التي تشمل إظهار الصورة الجمالية للمنظر العام لبيئة العمل، وإزالة عناصر التشوَه البصري التي تعيق العين على التمتع بالمنظر العام للبيئة المحيطة، وتعزيز ثقافة الجودة البصرية والجمال البيئي لدى العاملين، وتمكين العاملين والأقسام من المنافسة لتكوين بيئة جمالية وجاذبة وإبداعية، والمحافظة على هوية وزارة الصحة وإبرازها، والالتزام بالزي الرسمي للعاملين، ومراعاة ضوابط السلامة المهنية وسلامة المرضى، وتنظيم مناطق العمل والتخزين والمكاتب والانتظار، إلى جانب تنظيم وترتيب اللافتات الإرشادية والتوعوية ومعالجة عشوائيات التمديدات الخارجية والإبداع والابتكار لتحسين المنظر العام.

وفي نهاية الاحتفال كرّم الأمير تركي بن طلال فريق عمل تنفيذ المبادرة من منسوبي مستشفى بللسمر العام، ضمن مبادرة تحفيز القطاعات الحكومية.