شكرا لقرائتكم غطاء سحابي واسع مع درجة حرارة مرتفعة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-28 غطاء سحابي واسع مع درجة حرارة مرتفعة اليوم متابعات الخليج 365 - الرياض كشف الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، توقعاته للحالة الجوية اليوم الأربعاء. وتوقع الحيزان وجود رياح نشطة على قطاعات عدة من المملكة ودرجات حرارة مرتفعة بالمجمل، مع غطاء سحابي واسع يشمل المرتفعات والغربية والمدينة والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية. Advertisements ولفت إلى أن فرص الأمطار جيدة للمرتفعات وأقل من ذلك لجنوب وشمال المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية. وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة اليوم الأربعاء. كما توقعت تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غطاء سحابي واسع مع درجة حرارة مرتفعة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.