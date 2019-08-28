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سفارة الإمارات تحتفي بالرائدات وتكرم أسمهان الغامدي كسفيرة للمرأة السعودية
متابعات الخليج 365 - واس - الرياض
نظّمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، مساء أمس الثلاثاء، احتفالية خاصة تحت شعار “المرأة رمز للتسامح”، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام .
وسلطت الفعالية، التي حضرتها شخصيات نسوية بارزة من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، الضوء على دور وإنجازات المرأة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في المجتمعات الإنسانية، وتميّزها في التحصيل المعرفي والبحث العلمي، ونجاحها في ميادين ريادة الأعمال، ومساهمتها الأساسية في نجاح الرؤى والاستراتيجيات الوطنية الطموحة للأمم والشعوب وفق قيم التسامح والتمكين والمشاركة الإيجابية.
وشهدت الفعالية تكريم عدد من الرائدات الإماراتيات في الطب والعمل الاجتماعي والثقافة ، كما كرمت الإعلامية السعودية وعضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين أسمهان الغامدي كسفيرة للمرأة السعودية .
وتخلل الفعالية معرض فني لنماذج ملهمة من قصص نجاح سيدات إماراتيات في مختلف الميادين، بالإضافة إلى عرض مصوّر عن إنجازات المرأة في دولة الإمارات، وذلك ضمن أربعة محاور أساسية هي مفهوم تمكين المرأة، ومكانتها في القيادة، والمرأة في منابر الإعلام، وحضورها في المحافل الدولية.
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