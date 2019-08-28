شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير لأهالي بللسمر: وزير الصحة يقدركم.. والربيعة: أنتم طاقة إيجابية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أجرى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم (الثلاثاء)، مداخلة هاتفية مع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، والحضور، خلال تكريم مستشفى بللسمر نظير تميزه على مستوى المنطقة.
وقدَّم الأمير تركي بن طلال الشكر والتقدير للدكتور الربيعة، مؤكداً للحضور اهتمام وزير الصحة بهم وبهذه المناسبة، لافتاً إلى أنه يخاطبهم قبل 10 دقائق من بداية جلسة مجلس الوزراء.
من جانبه، عبَّر الدكتور توفيق الربيعة عن تقديره لجميع الحضور، وخص بالشكر قيادة مستشفى بللسمر على جهودهم في تطوير الخدمة الصحية بمنطقة عسير، معبراً عن سعادته بهذا الإنجاز.
وخلال المداخلة، وعد وزير الصحة بمواصلة تطوير الخدمات الصحية، مؤكداً أن أمير منطقة عسير يمثل طاقة إيجابية تُحفِّز الجميع، موجهاً له الشكر والتقدير.
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