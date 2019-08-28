شكرا لقرائتكم "تعليم الجوف": جاهزون بنسبة 100% للعام الدراسي الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سكاكا – "الحياة" | منذ 10 ساعات في 27 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 27 أغسطس 2019 / 15:31

استقبل أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز اليوم (الثلثاء)، المدير العام لتعليم الجوف الدكتور سعيد الغامدي ومساعديه.



واستمع منهم إلى شرح عن استعدادات الإدارة لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدين أن الاستعدادات بلغت نسبة 100 في المئة، إذ نقلت سبع مدارس إلى مبان جديدة وافتتحت 31 مدرسة طفولة مبكرة وصلت 400 حافلة للنقل المدرسي وتجهيز المدارس بأجهزة التكييف، إضافة إلى توزيع المناهج الدراسية على المدارس حسب نظام "نور".

واطلع أمير الجوف على التقرير الختامي لفعاليات "صيف 40" والمتمثل في برامج التطوير المهني للمعلمين والمعلمات المنفذة والبالغ عددها 179 لـ1090 مدرباً ومدربة استفاد منها 3570 متدرباً ومتدربة، وبرنامج "إجازتي" الرابع، الذي شمل أربعة مسارات الترفيهي والتطوعي والسياحي والتدريبي في 1084 برنامجاً استفاد منها 10.680 من مرتاديها، فيما أقيمت مراكز صيفية في عشر مدارس فاق عدد الملتحقين فيها ألفي طالب وطالبة.

وأشار الغامدي إلى مشاركة تعليم المنطقة في خدمة الحجاج بمئة كشاف وخمسة قادة في مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم، و30 كشافاً وقائداً لخدمتهم في الأراضي المقدسة.