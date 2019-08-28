، سييرا : في حسابات الذهاب والإياب حققنا نتيجة جيدة .. رازفان : الحكم حرمنا من ركلتي جزاء ،

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أكد لويس سييرا مدرب الاتحاد عقب تعادل فريقه مع الهلال ( سلبيًا) أن الفوز بلا شك أفضل، والنتيجة على كل حال جيدة، ففي حسابات الذهاب والإياب حققنا نتيجة جيدة، إذ إن تسجيلنا لهدف هناك سيجبر الهلال على اللعب من أجل الفوز للتأهل، وعلى الرغم من ذلك أرى أننا كنا نستحق الفوز أمس وأضعنا عدة فرص للتسجيل.
وجاء حديث المدرب التشيلي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الذهاب لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وتابع: المنافسة كانت شديدة في الملعب حصلنا على فرص عديدة ودافعنا بشكل جيد والفرصة مفتوحة للفريقين في الإياب.
في المقابل قال رازفان لوشيسكو مدرب الهلال "وصلنا إلى مرمى الاتحاد أكثر من مرة وبعدة طرق لكن لم نتمكن من التسجيل وهذا هو حال كرة القدم، ولقد كنا الأقرب للفوز على أرض منافسنا.
وتابع خلقنا فرصًا عديدة على الرغم من الأجواء الصعبة، لكننا خرجنا بشخصية قوية وقدمنا مستوى رائعًا، فرص الاتحاد كانت بسبب الأخطاء..
وأضاف: الحكم حرمنا من ركلتي جزاء أمام الاتحاد، الأولى للاعب هتان باهبري والأخرى لمسة اليد.
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440 12:23 AM
عقب تعادل الاتحاد والهلال في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطالسييرا : في حسابات الذهاب والإياب حققنا نتيجة جيدة .. رازفان : الحكم حرمنا من ركلتي جزاء
أكد لويس سييرا مدرب الاتحاد عقب تعادل فريقه مع الهلال ( سلبيًا) أن الفوز بلا شك أفضل، والنتيجة على كل حال جيدة، ففي حسابات الذهاب والإياب حققنا نتيجة جيدة، إذ إن تسجيلنا لهدف هناك سيجبر الهلال على اللعب من أجل الفوز للتأهل، وعلى الرغم من ذلك أرى أننا كنا نستحق الفوز أمس وأضعنا عدة فرص للتسجيل.
وجاء حديث المدرب التشيلي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الذهاب لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وتابع: المنافسة كانت شديدة في الملعب حصلنا على فرص عديدة ودافعنا بشكل جيد والفرصة مفتوحة للفريقين في الإياب.
في المقابل قال رازفان لوشيسكو مدرب الهلال "وصلنا إلى مرمى الاتحاد أكثر من مرة وبعدة طرق لكن لم نتمكن من التسجيل وهذا هو حال كرة القدم، ولقد كنا الأقرب للفوز على أرض منافسنا.
وتابع خلقنا فرصًا عديدة على الرغم من الأجواء الصعبة، لكننا خرجنا بشخصية قوية وقدمنا مستوى رائعًا، فرص الاتحاد كانت بسبب الأخطاء..
وأضاف: الحكم حرمنا من ركلتي جزاء أمام الاتحاد، الأولى للاعب هتان باهبري والأخرى لمسة اليد.
، سييرا : في حسابات الذهاب والإياب حققنا نتيجة جيدة .. رازفان : الحكم حرمنا من ركلتي جزاء ،
المصدر : الخليج 365
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