، "هلال جدة" يباشر 33 إصابة بملعب "الجوهرة" في دوري أبطال آسيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعد للبطولة بـ 16 فرقة تم توزيعها في نقاط إسعافية متنوعة

باشرت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة 33 حالة، خلال المشاركة في تغطية مباراة دوري أبطال آسيا 2019 بين فريقَي الاتحاد والهلال، والتي أُقيمت مساء أمس في ملعب الجوهرة بجدة.

جاء ذلك في تغطية سناب إمارة مكة المكرمة لجهود هيئة الهلال الأحمر السعودي بجانب جهود القطاعات المشاركة في تنظيم المباراة، وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجدة، عبدالله أحمد أبوزيد أن الفِرَق تولت إسعاف 33 حالة، وتم نقل ثلاث حالات منها إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.

وكان "هلال جدة " بإشراف مدير إدارة الإسعاف سلطان بن سعد المالكي قد استعدّت بخطة تشغيلية لتغطية أحداث مباراة دوري أبطال آسيا بين ناديي الاتحاد والهلال، والتي أُقيمت أمس الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

فيما تضمنت خطة الاستعداد للبطولة تجهيز 16 فرقة إسعافية، منها 9 فرق تم توزيعها في نقاط إسعافية في أرجاء الملعب من الداخل والخارج والطرق المؤدّية للمدينة الرياضية؛ للحفاظ على سلامة الجمهور والمشاركين، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة في حال حدوث إصابات خلال مجريات المباراة، حسب الخطة المعدّة للمنشآت الرياضية.