السعودية | بدعم المملكة ورفض قطر.. الكويت تستضيف الكونغرس الآسيوي 2020

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:15 مساءً, 27 أغسطس 2019 م
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فازت الكويت باستضافة كونغرس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية 2020 على حساب كوريا الجنوبية بأغلبية الأصوات، وبعدما وقفت قطر مع الأخيرة ضد الكويت.
وفازت الكويت بمجموع 12 صوتاً في كونغرس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية الذي أقيم في كوالالمبور، مقابل 3 أصوات لكوريا الجنوبية التي وقفت قطر إلى جانبها ضد الكويت، فيما امتنعت مكاو عن التصويت.
وصوتت كلاً من السعودية والكويت والإمارات واليابان ولبنان والبحرين وعمان والهند ونيبال وباكستان وأفغانستان وماليزيا لمصلحة استضافة الكويت، بينما وقفت قطر مع كوريا الجنوبية في ملف الأخيرة بالإضافة إلى تايبيه.
وقدم سلطان السلهي رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية ورئيس الوفد الكويتي الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية الذين صوتوا لاستضافة الكويت كونغرس الصحافة الرياضية الذي سيعقد عام 2020.
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