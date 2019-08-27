مستثمرون ومختصون في ملتقى تنمية الاستثمار بالطائف

2019-08-28

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

افتتح محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، يوم أمس الثلاثاء، ملتقى تنمية الاستثمار الصحي بالطائف، بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي، الدكتور فياض أسعد الدندش، وعدد من قيادات الصحة ومديري الدوائر الحكومية، والمستثمرين ورجال الأعمال، وذلك في فندق أريديوم.

وشهد الحفل الخطابي المخصص عددًا من الكلمات، منها كلمة مدير صحة الطائف صالح المؤنس، قدم فيها الشكر للمشاركين في الملتقى الذي يشارك فيه عدد كبير المستثمرين والمختصين بمجال الاستثمار الصحي، مضيفًا أن الملتقى يحظى باهتمام من المستثمرين لتسليط الضوء على الجوانب الرئيسية الصحية والطبية والاستثمار في مجالات الصحة.

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ويتطرق الملتقى إلى منظومة منصة صحة الإلكترونية والتي تولي اهتمامًا كبيرًا بالتراخيص الطبية التي تعد أحد ركائز الرؤية الطموحة للمملكة في مجال الاستثمار الصحي.

وعقب ذلك، قدمت صحة الطائف عرضًا مرئيًّا للخدمات الصحية بالقطاع الصحي الحكومي والخاص، ثم بين وكيل وزارة الصحة دور الوزارة في برنامج صحة الذي يقدم خدماته الإلكترونية بكل يسر وسهولة للقطاع الصحي الخاص والعام والخطط لتشجيع الاستثمار الصحي.

وبعدها كرم محافظ الطائف الجهات الداعمة والمشاركة في أعمال الملتقى.