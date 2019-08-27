تنويه من حساب المواطن بشأن الاستفادة الأفضل من خدماته

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تنويه من حساب متابعات الخليج 365 بشأن الاستفادة الأفضل من خدماته
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه يمكن للمستفيدين من البرنامج الاستفادة من الخدمات بشكل أفضل عبر رقم الاتصال الموحد 19912، أو عبر خدمة صوتك مسموع من خلال الرابط: هنا
وقبل قليل، أعلن حساب متابعات الخليج 365 صدور نتائج الأهلية للدورة 22 لشهر سبتمبر 2019، حيث يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: هنا
يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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