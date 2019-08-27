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2019-08-27 خالد بن سلمان يصل إلى أمريكا في زيارة رسمية متابعات الخليج 365 - واس وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ، والوفد المرافق له اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارةٍ رسمية .

وسيلتقي سموه خلال الزيارة عدداً من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن واستقرار المنطقة .

وكان في استقبال سموه صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بياري والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي والملحق العسكري السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية اللواء الطيار الركن يوسف الحربي واللواء الركن فواز الفواز والملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور محمد العيسى والملحق التجاري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية أحمد أبو زناده.









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