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2019-08-27 إحباط محاولة تسلل للميليشيا جنوبي الحديدة متابعات الخليج 365 - واس أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال موقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني تمكنت من إفشال محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإنقلابية، صوب شرق مديرية التحيتا جنوب المحافظة.

وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع عدد من عناصر ميليشيا الحوثي وجرح آخرين، وإجبارهم على التراجع والفرار.









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