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فيديو.. سقوط جزء محدود من سقف مطار الملك عبدالعزيز
متابعات الخليج 365 - جدة
أظهر مقطع فيديو، سقوط جزء محدود من السقف المستعار في أحد المواقع التجارية بصالة الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أكدت الواقعة، وأوضحت أن الفرق المختصة بالمطار باشرت الحادثة في حينها لتقديم الخدمات اللازمة بالموقع، حيث لم يكن هناك أي إصابات تذكر.
ولفت الطيران المدني إلى أن الحادثة لم تؤثر على حركة الرحلات في المطار، في حين تتولى الجهات المختصة بالهيئة التحقيق في الحادثة.
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