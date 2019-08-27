42 بلاغًا عن انهيارات صخرية في رجال ألمع بسبب الأمطار

2019-08-27

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - رجال ألمع

باشرت بلدية محافظة رجال ألمع، خلال الأيام الماضية، أعمالها في إزالة الانهيارات التي خلفتها الأمطار التي هطلت على المحافظة، حيث فتحت الطرق التي أُغلقت بفعل المخلفات التي حملتها مياه الأمطار التي استقرت في الطرق التي يسلكها المارة والمسافرون؛ مما أدى إلى إعاقة حركة السير، لتعيد الأمور إلى طبيعتها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع، سعيد بن علي حافظ، أن البلدية باشرت خلال الأيام الماضية 42 بلاغًا عن انهيارات صخرية وإغلاقات للطرق في كل من الإهمال، وروام، ورقعاء، وصارة، وغمرة، والبير، والميمنة، وفو، وسانب، وضبيا، وشصعة، والعوص، وحسوة، والليل، والشعبين، ومحجان، وصولة، وعثالف، وضاحية، والشرفة، حيث تمت مباشرة كافة البلاغات وإزالة الصخور المتساقطة من الجبال بسبب السيول وإعادة فتح الطرق المغلقة.

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وأكد حافظ أن البلدية قامت بعمليات صيانة للطرق المتضررة من مياه الأمطار، مضيفًا أن البلدية سخرت كافة إمكانياتها من معدات وكوادر بشرية لإعادة الحياة لطبيعتها في تلك الأماكن المتضررة، حيث قامت البلدية بالاستعانة بعدد 4 لوادر و3 شيولات و8 عمال و4 مراقبين.

وأفاد رئيس البلدية بأن متابعات الخليج 365 شريك للمسؤول في هذا الوطن، وأن عليه أن يقوم بالإبلاغ عن أي مشكلة تطرأ على رقم 940، وبخاصة خلال هطول الأمطار؛ حيث إن ذلك يؤدي إلى سرعة حلّها ومعالجتها.