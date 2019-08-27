2019-08-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت البنوك السعودية، أن هناك 5 التزامات على البنوك والمصارف بشأن العميل.

وقالت البنوك السعودية: إن الالتزامات المقررة على البنوك والمصارف للعملاء بناء على طلباتهم، تتضمن حصر وسائل الاتصال الموثقة التي يحق لجهة التمويل استخدامها عند التواصل مع العملاء أو ضامنيهم وهي: البريد الإلكتروني، والبريد المسجل، والعنوان الوطني، والرسائل النصية، والاتصال الهاتفي.

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ولفتت إلى أن جهة التمويل عليها الالتزام بتحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري، على أن يكون محددًا في جدول السداد أو متفقًا عليه لاحقًا مع العميل من خلال إحدى وسائل الاتصال الموثقة، مشددةً على أهمية إعادة جدولة الديون في حال ثبوت تغير ظروف العميل (إجباريًّا) دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغير في كلفة الأجل.

وأيضًا، على البنوك والمصارف تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة، ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل، ويجب على جهة التمويل أن تطور إجراءاتها الداخلية بما يناسب مع طبيعة وحجم أعمالها ومع أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية ذات العلاقة، كما بجب إعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغير ظروف العميل (اختياريًّا) مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية، على أن يتم تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يومًا من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة، ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل.

وأوضحت البنوك السعودية أن البنوك والمصارف ملتزمة حيال العملاء أيضًا بخصم القسط الشهري في تاريخ الاستقطاع المتفق عليه، وفي حال ثبوت التقصير في عدم قيامها بالاستقطاع في التاريخ المتفق عليه، فإن جهة التمويل ملزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو سوم إضافية، مع إشعار العميل بذلك خلال وسائل الاتصال الموثقة.