غريفيثس يتلقى ردود الشرعية وميليشيا الحوثي على مقترح الحديدة

2019-08-27

متابعات الخليج 365 - واس

أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران, أرسلا لمبعوث الأمين العام الخاص لليمن مارتن غريفيثس وجهات نظرهما على مقترحه بشأن تطبيق اتفاق الحديدة، الذي ينص على الوقف الفوري لإطلاق النار وإعادة الانتشار المشترك بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة.

وأكد غريفيثس أنه تلقى رداً رسمياً من أحد الطرفين، فيما ينتظر الرد الرسمي من الجانب الآخر.

وقال المبعوث الأممي لليمن: إنه يتطلع إلى تلقي الرد الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تم تقديم المقترح إلى الجانبين في مطلع أغسطس للنظر فيه، بهدف توليد الزخم المطلوب لتطبيق الخطوات المهمة والأساسية في الاتفاق، والسماح للطرفين بالدخول في عملية سياسية أوسع، وليتوصل الحوثيون والحكومة اليمنية الشرعية إلى اتفاق الحديدة في إطار اتفاق أستوكهولم في ديسمبر عام 2018.